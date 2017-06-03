Памятник Бунину открыли в любимом городе писателя во Франции

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Париж, 3 июня. Памятник Ивану Бунину открыли во французском городе Грассе, сообщил мэр Жером Вийо.

Первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе провел в Грассе значительную часть своей жизни в эмиграции.

«Иван Бунин любил наш город, — рассказал градоначальник на мероприятии, — здесь он работал над романом «Жизнь Арсеньева», который стал вершиной его творчества».

Двухметровый памятник установили в парке виллы Сен-Илер. Власти города и посол России во Франции Александр Орлов возложили цветы к подножию монумента.

Ранее ночью с 1 на 2 июня неизвестные облили краской памятник украинскому гетману Ивану Мазепе в Полтаве.