Скелет пропавшего три года назад судьи-кладоискателя нашли в Пермском крае

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Пермь, 3 июня. Скелетированные останки человека рядом с велосипедом обнаружили лесники в Пермском крае. Вероятнее всего, скелет принадлежит пропавшему три года назад федеральному судье, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

К настоящему моменту останки направлены на экспертизу, однако шансов на то, что установить личность и причину смерти, мало: тело слишком долго пролежало в лесу.

Следователи предполагают, что скелет принадлежит федеральному судье Дмитрию Епанову, который пропал в Прикамье в апреле 2014 года. Последний раз его видели утром — мужчина собрал сумку, сел на велосипед и отправился искать клад — таково было увлечение судьи. Раньше уже случалось, что мужчина уезжал на день или два, однако на сей раз домой он не вернулся, а поиски результатов не дали.