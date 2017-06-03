Пушилин: Киев может потратить деньги ЕС на войну с ДНР

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Донецк, 3 июня. Председатель Народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин отреагировал на планы Евросоюза касательно выделения Киеву 50 млн евро на восстановление Донбасса.

Он отметил, что есть огромные сомнения насчет того, что денежные средства направят на помощь мирным гражданам.

Полпред подчеркнул, что было бы отлично, если финансирование было бы направлено именно на восстановительные работы в Донбассе, власти республики только поддержали бы эту инициативу, сообщает RT.

«Но, к сожалению, коррупционная составляющая на Украине и другой ряд преступных действий со стороны этой страны заставляют нас сомневаться, что эти деньги пойдут по назначению, а не будут использованы в военных целях против жителей ДНР», — заявил Пушилин.

Напомним, ранее стало известно, что в Европейском союзе изучают возможность выделить Украине 50 млн евро на восстановление инфраструктуры в Донбассе.