В США схватились за головы: зачем шиитское народное ополчение перешло границу Ирака и Сирии

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Бойцы иракского шиитского военизированного отряда Хашд аш-Шааби вошли в деревни в контролируемой курдами провинции Эль-Хасаки на северо-востоке Сирии. Курдские отряды самообороны и так называемые сирийские демократические силы предупреждали о недопустимости такого шага. Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы несколько сотен мирных жителей. Население опасается за свою безопасность. Не исключен вооруженный конфликт между курдскими и шиитскими бойцами.

Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Константин Труевцев, Хашд аш-Шааби создавалось и тренировалось не без помощи иранских офицеров, но это иракское ополчение. При этом у шиитского иракского народного ополчения хорошие отношения с курдами, но не с иракскими, и не с сирийскими, а с турецкими.

«К западу от Мосула в провинции Ниневия находятся отряды турецких курдов, которые договорились с народным ополчением шиитов, что они туда придут со стороны Ирака и выйдут на сирийско-иракскую границу», — сообщил Труевцев.

Но испортившиеся отношения с сирийскими курдами – вещь новая, отмечает эксперт, потому что вооруженные силы сирийских курдов создавались турецкими курдами, и до последнего времени у них были отличные отношения, потому что сирийских и турецких курдов отличить невозможно: это один и тот же народ, даже диалект у них совпадает.

При этом сирийские курды предупреждали шиитское ополчение, чтобы они не пересекали границу. Если они это сделали, значит, там завязывается какая-то совершенно новая интрига, считает эксперт.

«Провинция Хасака как раз граничит с иракской провинцией Ниневия с районом Синджар, где, вообще, полная каша, потому что там присутствуют и вооруженные силы иракского Курдистана , там присутствуют созданные совершенно отдельно вооруженные силы езидов, там присутствуют отряды турецких курдов и вот, наконец, сейчас появились отряды иракского шиитского ополчения, и, действительно, за этим может стоять Иран, потому что там рулит всеми этими делами Корпус стражей исламской революции Ирана» — отметил Труевцев.

Как там будет развиваться интрига, и не стоят ли за этим американо-иранские противоречия, это еще вопрос.

«Вполне возможно, что это так, потому что американцы сейчас имеют довольно большое влияние в сирийском Курдистане, поскольку они им поставляют оружие, они там содержат своих военных инструкторов, даже американский спецназ там присутствует — в сирийской провинции Хасака. А иранцы командуют всей заварухой в иракской части — в Синджаре. То есть не исключено, что корень интриги заключается в сложности отношений между иранцами и американцами, потому что американцы в Ираке ничего не могут сделать с иранцами, потому что они доминируют фактически на земле», — подчеркнул эксперт.

Американцы же в Ираке контролируют воздушное пространство, и до наземных операций в Ираке их не допускают.

Скручивается большой клубок интересов. Большой вопрос и в том, кому достанется освобожденная часть иракской провинции Ниневия.

«Шиитов здесь практически не было никогда вообще. Это район суннитско-езидско-курдский», — подчеркивает Труевцев.

Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов, появление иракских шиитских отрядов народного ополчения может привести к эскалации конфликта в восточной Сирии. Естественно, если, конечно, Хашд аш-Шааби зайдут слишком далеко, пока что мы не знаем масштабы этого вторжения, отмечает эксперт.

Но в любом случае Сирийские демократические силы считают что это может привести к прямым столкновениям между ними и Хашд аш-Шааби, сообщил Семенов. По его словам, наличие Хашд аш-Шааби на границе с Сирией создает взрывоопасную обстановку.

«Туда могут быть также втянуты и американские подразделения, что может отразиться также и на Ираке, где также, как известно, находятся американские силы», — обратил внимание эксперт.

Вообще, Асад и ставил такую задачу, ведя наступления на Танф, город на юге Сирии, где был нанесен американский удар: открыть коридор с Ираком, чтобы можно было свободно маневрировать силами, чтобы получать подкрепление из Ирака, отмечает эксперт. Все это может привести к эскалации конфликта, курдам Хашд аш-Шааби не нужно абсолютно.

«Они будут мешать проведению их операции, их плану. В то же время для Асада их наличие может быть полезно, так как он сам пока не может дойти до Дейр-эз-Зора и взять под контроль ту часть границы. Используя Хашд аш-Шааби на том направлении, он как минимум сможет контролировать границу с Ираком и не допустить соединения тех же Сирийских демократических сил с Сирийской свободной армией — проамериканских и проиорданских, действующих на юге Сирии», — отметил Семенов.

Курды тем временем тоже не сидят, сложа руки. Ранее сообщалось, что бойцы курдских отрядов заняли крупный форпост террористической группировки «Исламское государство»** (запрещена в РФ) к западу от Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.