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Уфологи выяснили цель визитов инопланетян на Землю

Уфологи выяснили цель визитов инопланетян на Землю

17:32  3 Июня 2017
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Уфологи выяснили цель визитов инопланетян на Землю

Вашингтон, 3 июня. Уфологи заявили, что проанализировали сообщения о появлении НЛО в небе и смогли узнать причину визитов пришельцев на Землю.

Американские специалисты заявили, что инопланетяне посещают Землю, чтобы выяснить, как развивается прогресс на планете. Уфологи установили, что пришельцы предпочитают навещать Землю в периоды войн и конфликтов. В мирное время их визиты гораздо реже.

Они также предположили, что угроза для человечества со стороны НЛО все же есть, однако пока они только изучают людей.

Уфологи выяснили цель визитов инопланетян на Землю

Ранее сообщалось, что 1 июня в небе над городом Снежинск в Челябинской области появился светящийся шар. 

Катерина Тимошенская
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