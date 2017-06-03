Уфологи выяснили цель визитов инопланетян на Землю

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Вашингтон, 3 июня. Уфологи заявили, что проанализировали сообщения о появлении НЛО в небе и смогли узнать причину визитов пришельцев на Землю.

Американские специалисты заявили, что инопланетяне посещают Землю, чтобы выяснить, как развивается прогресс на планете. Уфологи установили, что пришельцы предпочитают навещать Землю в периоды войн и конфликтов. В мирное время их визиты гораздо реже.

Они также предположили, что угроза для человечества со стороны НЛО все же есть, однако пока они только изучают людей.

Ранее сообщалось, что 1 июня в небе над городом Снежинск в Челябинской области появился светящийся шар.