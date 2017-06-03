Baidu и Bosch создадут умный автомобиль для немецких дорог

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Пекин, 3 июня. Китайская компания Baidu вместе с немецкими Bosch и Continental AG намерена создать умные автомобили, в данный момент компании разрабатывают технологии автономной транспортировки, передает «Синьхуа».

Представители Baidu, Bosch и Continental AG подписали соглашение о совместной разработке умного автомобиля. Известно, что данная договоренность поможет вывести на улицы ФРГ и Китая новинку, обладающую искусственным интеллектом. По словам представителя Совета директоров Baidu Лу Ци, сектор автомобилей нового поколения станет самым перспективным. Отметим, что китайская компания представит первые наработки в июле 2017 года на закрытом полигоне, а потом машины с автопилотом будут испытаны на реальных дорогах.