ФИФА запретила электронные сигареты на ЧМ-2018 в России

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Ньон, 3 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) запретит курение электронных сигарет на первенстве мира по футболу 2018 года. Отмечается, что курение электронных сигарет приравнено к курению традиционных табачных изделий.

Курение электронных сигарет запрещено на всех спортивных объектах мундиаля-2018, который пройдет в 11 российских городах, сообщает New Inform.

Стоит отметить, что курение на объектах чемпионатов мира под эгидой ФИФА запретили 15 лет назад. Данное решение связано с уважением и защитой прав человека.

Теперь в рамках мирового первенства электронные сигареты приравнены к обычным табачным сигаретам, поэтому они также запрещены.

Такое же табу наложено на курение на объектах Кубка конфедераций-2017.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.