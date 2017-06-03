Стриптизер из Британии застраховал пенис на $15 млн после производственной травмы

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Лондон, 3 июня. Участник британского телешоу «Большой брат» застраховал свое мужское достоинство на 15 млн долларов после получения производственной травмы.

28-летний стриптизер Лотан Картер, участвующий в популярном британском телешоу «Большой брат», застраховал свой детородный орган на 15 млн долларов после того как одна из зрительниц, пришедших на его шоу, ухватилась за него и сильно сжала. Стриптизеру потребовалось около двух недель, чтобы вернуться в форму, передает Daily Mail.

Из-за этого стриптизер столкнулся с критикой в свой адрес. Многие сочли его слишком самовлюбленным. Однако тот отрицает, что ему свойственна эта черта. По словам стриптизера, его девушка знает о сумме, на которую застраховано его достоинство, и ее все устраивает.