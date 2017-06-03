Дутерте о нападении на казино в Маниле: Это не работа ИГ

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Манила, 3 июня. Филиппинский лидер Родриго Дутерте опроверг информацию о том, что нападение на казино отеля Resorts World Manila в Маниле совершили боевики группировки ИГ*, передает Reuters.

Нападение на гостиничный комплекс Resorts World Manila в столице Филиппин произошло в ночь на 2 июня. Вооруженный грабитель в одиночку пытался ограбить казино, он поджег игорные столы, устроив пожар, жертвами которого стали 36 человек, еще 50 посетителей отеля пострадали. Нападавший свел счеты с жизнью.

Филиппинский лидер Родриго Дутерте прокомментировал сообщения СМИ о том, что якобы нападение было устроено боевиками запрещенной в России группировки ИГ. «Это не работа ИГ», — сказал Дутерте. Инцидент не связан с терроризмом, а все попытки приписать его ИГИЛ* – это пропаганда.

* Организация запрещена на территории РФ.