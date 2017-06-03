Мэй посулила британцам снижение налогов после победы тори

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Лондон, 3 июня. Премьер-министр Великобритании и лидер тори Тереза Мэй пообещала жителям страны снизить налоги в случае победы Консервативной партии на выборах 8 июня.

Во время встречи с избирателями в графстве Западный Йоркшир Мэй пообещала британцам снизить налоги.

«Люди должны знать, когда пойдут голосовать в четверг, что Консервативная партия всегда была, есть и будет партией низких налогов, — заявила лидер тори. — Наше твердое намерение — снизить налоги для простых рабочих семей».

Также, по некоторым данным, тори пообещали оставить на посту главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее глава правительства Великобритания заявила, что будет неуступчивым и жестким переговорщиком в вопросе выхода страны из Евросоюза.