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Мэй посулила британцам снижение налогов после победы тори

Мэй посулила британцам снижение налогов после победы тори

17:10  3 Июня 2017
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Мэй посулила британцам снижение налогов после победы тори

Лондон, 3 июня. Премьер-министр Великобритании и лидер тори Тереза Мэй пообещала жителям страны снизить налоги в случае победы Консервативной партии на выборах 8 июня.

Во время встречи с избирателями в графстве Западный Йоркшир Мэй пообещала британцам снизить налоги.

«Люди должны знать, когда пойдут голосовать в четверг, что Консервативная партия всегда была, есть и будет партией низких налогов,  — заявила лидер тори.  — Наше твердое намерение  — снизить налоги для простых рабочих семей».

Также, по некоторым данным, тори пообещали оставить на посту главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

Мэй посулила британцам снижение налогов после победы тори

Ранее глава правительства Великобритания заявила, что будет неуступчивым и жестким переговорщиком в вопросе выхода страны из Евросоюза.

 

#джонсон #мэй
Катерина Тимошенская
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