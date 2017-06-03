Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 500 снарядов

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Донецк, 3 июня. ВСУ за минувшие сутки выпустили 514 боеприпасов по прифронтовым территориям Донецкой народной республики. Как сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, наиболее интенсивный огонь велся по Донецку и его окрестностям.

По словам Басурина, наиболее массированные обстрелы зафиксированы на Донецком направлении. Здесь украинские силовики выпустили 30 снарядов из «Градов», 24 артиллерийских снаряда калибром 122 мм, 329 мин калибром 120 и 82 мм и 49 танковых снарядов по десяти населенным пунктам.

Как сообщалось ранее, из-за обстрелов обесточенной оказалась Донецкая фильтровальная станция.

ВСУ открыли огонь также на Мариупольском направлении, где по девяти населенным пунктам было выпущено 59 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 15 мин калибром 120 мм и восемь танковых снарядов. Повреждения получили три жилых дома, здание тракторной бригады и девять единиц сельскохозяйственной техники.

Кроме того, огонь вновь велся по поселку Зайцево и шахте имени Изотова под Горловкой.