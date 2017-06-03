Ирак: боевики ИГИЛ убили свыше 100 жителей, бежавших из Мосула

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Мосул, 3 июня. Экстремисты террористической организации «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) убили 120 жителей иракского Мосула, которые предприняли попытку уйти из города. Об этом в субботу сообщает агентство Anadolu со ссылкой на капитана Сил быстрого реагирования при министерстве внутренних дел Ирака Даргама аль-Хайдари.

По данным агентства, тела погибших жителей были обнаружены на территории Старого Мосула.

Кроме того, отмечается, что работники подразделения быстрого реагирования эвакуировали из подконтрольного боевикам ИГИЛ* района Зенджили свыше 150 человек, половина из которых — женщины и дети.

Напомним, ранее стало известно, что военные армии Ирака нашли в Мосуле массовое захоронение мирных граждан, которых казнили террористы.

* Организация запрещена на территории РФ.