МОК примет решение о санкциях против России до Олимпиады-2018

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Лозанна, 3 июня. Комиссии Международного олимпийского комитета вынесут решение по антидопинговым нарушениям со стороны российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, предположительно, до Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах, передает Inside the Games.

Бах выразил надежду на то, что две специально созданные комиссии закончат расследование якобы имевших место нарушений антидопингового законодательства российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи до начала следующих зимних игр, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Санкции со стороны МОК в отношении российских спортсменов напрямую зависят от решений комиссий, которые были созданы в 2016 году. Одна из них занимается перепроверкой допинг-проб спортсменов, принимавших участие в сочинской Олимпиаде, а вторая расследует причастность чиновников из Минспорта к возможному сокрытию нарушений российскими спортсменами антидопингового законодательства.