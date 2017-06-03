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Россия
«АвтоВАЗ» пообещал не повышать цены на автомобили до 2018 года

«АвтоВАЗ» пообещал не повышать цены на автомобили до 2018 года

18:33  3 Июня 2017
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«АвтоВАЗ» пообещал не повышать цены на автомобили до 2018 года

Самара, 3 июня. Концерн «АвтоВАЗ» сохранит существующие цены на свою продукцию до конца текущего года, заявил глава «АвтоВАЗ» Николя Мор.

В прошлом месяце продажи «АвтоВАЗ» выросли на четверть, однако в компании заверили, что цены на автомобили в ближайшее время повышены не будут.

«Цены останутся на прежнем уровне, — заметил Мор. — Конечно, не говоря о новых опциях в автомобилях. На данный момент — до конца этого года».

«АвтоВАЗ» пообещал не повышать цены на автомобили до 2018 года

Ранее руководитель автозавода заявил, что «АвтоВАЗ» предрекает экспорт авто в текущем году на отметке 25 тысяч штук. Он добавил, что казахский рынок пока еще находится на очень низком уровне. 

Катерина Тимошенская
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