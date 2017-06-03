Сбербанк готов подключиться к созданию национальной виртуальной валюты

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Санкт-Петербург, 3 июня. Сбербанк готов принять участие в проекте Банка России по созданию виртуальной валюты. Как сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума, дискуссии на эту тему уже идут.

Накануне председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор создает электронные деньги. Работа над нормативными документами и правовыми актами уже ведется.

Кузнецов отметил, что на данный момент проекта создания виртуальной национальной валюты пока нет, но дискуссии на эту тему уже ведутся.