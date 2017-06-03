Сбербанк готов подключиться к созданию национальной виртуальной валюты
Санкт-Петербург, 3 июня. Сбербанк готов принять участие в проекте Банка России по созданию виртуальной валюты. Как сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума, дискуссии на эту тему уже идут.
Накануне председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор создает электронные деньги. Работа над нормативными документами и правовыми актами уже ведется.
Кузнецов отметил, что на данный момент проекта создания виртуальной национальной валюты пока нет, но дискуссии на эту тему уже ведутся.
«То, что делает Скоробогатова в принципе как стратегическое направление мы поддерживаем», — сообщил он журналистам, добавив, что Сбербанк «с удовольствием в этом поучаствует».