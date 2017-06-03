Манчестерский террорист был связан с ливийской ячейкой ИГ — NYT
Вашингтон, 3 июня. Предполагаемый манчестерский террорист Салман Абеди встречался в Ливии с членами группировки ИГ*, пишет New York Times.
Западные СМИ обнаружили связь между предполагаемым террористом Салманом Абеди и ливийскими боевиками ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ). New York Times, ссылаясь на сотрудников разведки, пишет, что Абеди во время поездки в Триполи встречался с боевиками отряда «Ливийский кинжал», который ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии.
Газета отмечает, что столь отдаленные ячейки террористов по-прежнему разрабатывают способы организации терактов в европейских странах. Напомним, что теракт произошел на стадионе Манчестера после концерта Арианы Гранде, его жертвами стали 22 человека.
* Организация запрещена на территории РФ.