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Общество
Гергиев показал Путину новый концертный зал в Репино

Гергиев показал Путину новый концертный зал в Репино

16:34  3 Июня 2017
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Гергиев показал Путину новый концертный зал в Репино

Санкт-Петербург, 3 июня. Глава российского государства Владимир Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино, который ему показал дирижер Валерий Гергиев. 

В ходе осмотра Гергиев продемонстрировал Путину зрительный зал, возведенный в соответствии с новейшими технологиями. Данный зал может вместить до 300 зрителей.

По окончании осмотра зала российский лидер послушал несколько произведений в исполнении оркестра под руководством Гергиева. В ходе выступления оркестра президент РФ и Гергиев о чем-то общались. Затем за дирижерский пульт встал сам 64-летний художественный руководитель.

А после концерта Гергиев показал Путину пару старинных музыкальных инструментов.

#путин #гергиев #репино
Дана Балан
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