Ученые предупредили: Алкоголь и шампунь провоцируют рак

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Лондон, 3 июня. Алкоголь и шампунь могут вызвать рак, заявили британские ученые из университета Кембриджа.

Специалисты убеждены, что использование шампуня и распитие алкоголя могут стать причиной развития онкологических заболеваний. Ученые пояснили, что в составе обоих есть формальдегид. Это вещество в больших количествах способствует образованию раковых опухолей, констатировали эксперты.

Также в составе алкоголя и шампуней присутствует ацетальдегид, который при взаимодействии с формальдегидом может стать причиной рака.

Ранее научные сотрудники из Медицинского университета Тайбэя выяснили, какой экзотический фрукт помогает бороться с бессонницей.