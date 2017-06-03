Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ученые предупредили: Алкоголь и шампунь провоцируют рак

Ученые предупредили: Алкоголь и шампунь провоцируют рак

16:35  3 Июня 2017
72

Ученые предупредили: Алкоголь и шампунь провоцируют рак

Лондон, 3 июня. Алкоголь и шампунь могут вызвать рак, заявили британские ученые из университета Кембриджа.

Специалисты убеждены, что использование шампуня и распитие алкоголя могут стать причиной развития онкологических заболеваний. Ученые пояснили, что в составе обоих есть формальдегид. Это вещество в больших количествах способствует образованию раковых опухолей, констатировали эксперты.

Также в составе алкоголя и шампуней присутствует ацетальдегид, который при взаимодействии с формальдегидом может стать причиной рака.

Ученые предупредили: Алкоголь и шампунь провоцируют рак

Ранее научные сотрудники из Медицинского университета Тайбэя выяснили, какой экзотический фрукт помогает бороться с бессонницей.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть