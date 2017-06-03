Жители ЛНР передали представителю ООН данные о гибели людей в Донбассе

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Луганск, 3 июня. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер пообещала расследовать все случаи гибели людей в Донбассе, описанные в полученных ею заявлениях жителей ЛНР. Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

По словам Кобцевой, Фрейзер ранее передали заявления от гражданских лиц, в которых они указали свои жизненные ситуации, где они описывали трагедии гибели их родственников. Практически во всех этих обращениях мирные жители задаются общим вопросом: почему международная общественность никак не реагирует на ситуацию в Донбассе. По словам Кобцевой, Фрейзер пообещала, что все эти случаи будут расследованы.

Помимо этого стороны обсудили вопрос незаконно удерживаемых лиц. Представители ЛНР рассказали главе мониторинговой миссии ООН о том, что заявления украинской стороны не имеют оснований, процесс верификации не закончен.