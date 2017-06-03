Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
СМИ рассекретили характеристики обновленного УАЗ «Патриот»

СМИ рассекретили характеристики обновленного УАЗ «Патриот»

16:20  3 Июня 2017
851

СМИ рассекретили характеристики обновленного УАЗ «Патриот»

Ульяновск, 3 июня. Осенью 2017 года УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот», любители отечественного авто ожидают появления у кроссовера модернизированного бензинового атмосферного движка ЗМЗ-409.

Стали известны характеристики обновленного кроссовера УАЗ «Патриот», модернизация коснулась двигателя модели – внедорожник получит движок ЗМЗ-409 с возможностью разгона до 150 лошадок. В тандеме с мощным силовым агрегатом идет модернизированная тормозная система, хотя новшества появятся в топовых версиях моделей.

СМИ рассекретили характеристики обновленного УАЗ «Патриот»

Ульяновский завод улучшит уплотнитель багажника во избежание попадания пыли под закрытую пятую дверь. Инженеры исправят ошибку бортового компьютера с некорректным датчиком расхода топлива. Известно, что у внедорожника может появиться шестиступенчатая автоматическая коробка передач производства Китая, пишет издание «За рулем».

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть