СМИ рассекретили характеристики обновленного УАЗ «Патриот»

В Избранное

Скопировать

Ульяновск, 3 июня. Осенью 2017 года УАЗ представит обновленный внедорожник «Патриот», любители отечественного авто ожидают появления у кроссовера модернизированного бензинового атмосферного движка ЗМЗ-409.

Стали известны характеристики обновленного кроссовера УАЗ «Патриот», модернизация коснулась двигателя модели – внедорожник получит движок ЗМЗ-409 с возможностью разгона до 150 лошадок. В тандеме с мощным силовым агрегатом идет модернизированная тормозная система, хотя новшества появятся в топовых версиях моделей.

Ульяновский завод улучшит уплотнитель багажника во избежание попадания пыли под закрытую пятую дверь. Инженеры исправят ошибку бортового компьютера с некорректным датчиком расхода топлива. Известно, что у внедорожника может появиться шестиступенчатая автоматическая коробка передач производства Китая, пишет издание «За рулем».