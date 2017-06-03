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Экономика
Кудрин объяснил слова о переоцененности рубля

Кудрин объяснил слова о переоцененности рубля

16:45  3 Июня 2017
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Кудрин объяснил слова о переоцененности рубля

Санкт-Петербург, 3 июня. Нынешний курс рубля незначительно переоценен. Такое заявление сделал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на полях ПМЭФ. 

Кудрин отметил, что в настоящий момент курс рубля находится недалеко от курса равновесия, и если рубль переоценен, то незначительно. 

«Если цены на нефть, которые очень серьезно влияют на курс, останутся на нынешнем уровне, не будут меняться, то мы можем ожидать небольшого, в пределах 1–1,5%, смягчения нашего курса», — сообщил он RT.

Ранее Кудрин заявил, что доходы россиян по итогам 2017 года вырастут на 2-3%. 

#кудрин
Владимир Багров
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