Трамп поблагодарил Грузию за партнерство в Сирии и Ираке

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Тбилиси, 3 июня. Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили письмо с поздравлениями с Днем независимости, в котором выразил надежду на углубление двусторонних отношений, сообщает администрация правительства Грузии.

В поздравительном письме американского президента отмечается, что «Грузию и США связывает тесное активное партнерство», которое стороны обсуждали во время визита Квирикашвили в Вашингтон.

«Это партнерство, по моему убеждению, в будущем еще больше углубится», — подчеркивается в сообщении.

Трамп в своем письме подчеркнул, что его администрация «с надеждой смотрит» на углубление сотрудничества двух стран, добавив, что ценит партнерство Грузии по урегулированию кризиса в Ираке и Сирии.