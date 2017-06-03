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Весь мир
Трамп поблагодарил Грузию за партнерство в Сирии и Ираке

Трамп поблагодарил Грузию за партнерство в Сирии и Ираке

16:11  3 Июня 2017
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Трамп поблагодарил Грузию за партнерство в Сирии и Ираке

Тбилиси, 3 июня. Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили письмо с поздравлениями с Днем независимости, в котором выразил надежду на углубление двусторонних отношений, сообщает администрация правительства Грузии.

В поздравительном письме американского президента отмечается, что «Грузию и США связывает тесное активное партнерство», которое стороны обсуждали во время визита Квирикашвили в Вашингтон. 

«Это партнерство, по моему убеждению, в будущем еще больше углубится», — подчеркивается в сообщении.

Трамп поблагодарил Грузию за партнерство в Сирии и Ираке

Трамп в своем письме подчеркнул, что его администрация «с надеждой смотрит» на углубление сотрудничества двух стран, добавив, что ценит партнерство Грузии по урегулированию кризиса в Ираке и Сирии.

«Соединенные Штаты решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», — подчеркнул Трамп.

#сша #трамп #грузия #квирикашвили
Олеся Волкова
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