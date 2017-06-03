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Стало известно, как увеличилась средняя зарплата российских учителей

Стало известно, как увеличилась средняя зарплата российских учителей

17:58  3 Июня 2017
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Стало известно, как увеличилась средняя зарплата российских учителей

Москва, 3 июня. Средняя заработная плата педагогов и профессоров в высших учебных заведениях России увеличилась на 4,3 тысячи рублей в минувшем году и составила 55 тысяч рублей. Это следует из данных ежегодного доклада правительства об исполнении государственной политики в образовательной сфере.

Отмечается, что при этом заработная плата преподавателей дополнительного образования увеличилась почти на тысячу рублей, учителей дошкольного возраста — на 900, общего образования — на 700, а социальных сотрудников в специальных учреждениях — на 200 рублей. 

Стало известно, как увеличилась средняя зарплата российских учителей

За прошлый год в общей сложности по России среднемесячная зарплата профессоров и преподавателей вузов увеличилась с 50,7 тыс. рублей и составила 55 тыс. рублей, следует из доклада, размещенного на сайте кабмина.

#россия #зарплата #вуз #преподаватель #профессор
Дана Балан
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