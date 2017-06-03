Сирия сегодня: новые «Аллигаторы» для ВКС РФ, Пальмира не сдается ИГИЛ, в Алеппо возвращаются жители

В Избранное

Скопировать

Сирия, 3 июня. ВКС РФ в 2017 году получат 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Авиация международной коалиции, возглавляемая США, нанесла очередной страшный удар по Ракке. Около 140 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Алеппо. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

«Аллигаторы» для ВКС РФ

Хорошие новости: Минобороны России в 2017 году получит 14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор». При этом до 2020 года планируется поставка еще 50 таких машин. Российское оборонное ведомство рассматривает вопрос о закупке и новых вертолетов Ка-62. Об этом рассказал журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«Аллигаторы» прекрасно зарекомендовали себя в Сирии, поэтому в ведомстве намерены модернизировать вертолеты с учетом полученного боевого опыта. В частности, уже проводились эксперименты с новой управляемой ракетой «Вихрь»: у Минобороны есть пожелания по улучшению прицельной дальности.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 серийно выпускается с 2010 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной техники, вертолетов и других летательных аппаратов в любых погодных условиях и в любое время суток. На вертолете установлена современна авионика и мощное вооружение, система радиоэлектронной защиты и устройства снижения заметности. Вертолет существует не только в наземном, но и в корабельном варианте.

Наступление на Ракку

Авиация международной коалиции, возглавляемая США, нанесла очередной страшный удар по Ракке. Причем страшный не столько для боевиков, сколько для мирного населения. По разным данным, после налета самолетов погибли не меньше 43 мирных жителей. Почему так произошло? Все очень просто. Самолеты коалиции атаковали здание, где находились мирные жители, в основном женщины и дети.

По данным ООН, за последнее время в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор после таких необдуманных действий коалиции погибли более 100 человек. В ответ же на новый удар в коалиции сказали, что изучают сообщения. Наверняка будут найдены новые причины «ошибки».

На этом фоне союз «Сирийских демократических сил» (SDF), большую часть которого составляют как раз курдские отряды самообороны, начинает крупную операцию по освобождению Ракки от ИГ*. Заявленный срок операции — ближайшие несколько дней. Курды уже достигли окрестностей города и попытаются взять контроль над городом, который находится в руках террористов с 2014 года.

Пальмира и наскоки ИГИЛ*

Сирийские правительственные войска, пользуясь поддержкой авиации и артиллерии, нанесли удары по позициям «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в Дейр эз-Зор и в провинции Хомс. Были уничтожены несколько огневых позиций и мест скопления боевиков. Погибло больше 70 членов ИГИЛ. По сообщениям разных СМИ, удары были нанесены в районах Таллет-Аллуш и Серда, близ автострады Пальмира и в квартале Ар-Рашидия.

Интересно, что Пальмира, уже отбитая у террористов весной, все еще не дает им покоя. Может, потому, что это хороший плацдарм для наступления на Дейр эз-Зор, а может, потому, что здесь присутствует много энергоресурсов. Как бы то ни было, накануне бойцы САА отразили неожиданные атаки исламистов из ИГ. Те напали вдоль трассы Хомс — Пальмира, рассчитывая вернуть контроль над утраченными территориями, но потерпели неудачу.

Напомним, в конце мая три автоколонны боевиков пытались прорваться из Ракки на юг по нескольким маршрутам. Но ВКС РФ, получив координаты разведки, нанесли массированный удар по террористам. ИГ лишилось более 80 боевиков, 36 автомобилей, 17 пикапов с минометами. Чуть позже появилось видео.

Возвращение в Алеппо

Около 140 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Алеппо. Об этом рассказал журналистам вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристин Берли на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас этим жителям пытаются помочь любыми доступными способами, включая обеспечение санитарными условиями и доступа к питьевой воде. Более того, вернувшимся людям дают еду — примерно 30 тысяч порций горячего питания в день.

Кстати, о воде. В Алеппо восстановили около 65 колодцев с чистой водой. По словам Берли, международные специалисты разработали специальное мобильное приложение, которое ищет источник чистой воды. Даже в стране, где идет война, вовсю пользуются мобильными телефонами. В МККК это тоже учитывают, планируя вместе с едой и водой предоставлять мигрантам точки для подзарядки своих сотовых устройств.

* Организация запрещена на территории РФ.