Рогозин рассекретил дату и место первого запуска ракеты "Ангара А5М"

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Москва, 3 июня. В 2021 году на космодроме «Восточный» будет впервые запущена тяжелая ракета «Ангара А5М», заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.

«Первый старт тяжелой ракеты «Ангара А5М с космодрома «Восточный» запланирован на 2021 год», — констатировал Рогозин в социальной сети.

По словам вице-премьера страны, коллегия ВПК и Роскосмос 3 июня определили первоочередные работы по созданию новой ракеты сверхтяжелого класса. Он добавил, что также было принято решение о строительстве соответствующей инфраструктуры на космодроме «Восточный».

Первый старт тяжелой ракеты "Ангара А5М с космодрома #Восточный запланирован на 2021 год تم نشره بواسطة ‏‎Dmitry Rogozin‎‏ في 3 يونيو، 2017

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме имитировали первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный».