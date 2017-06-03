Участники ПМЭФ-2017 заключили контракты на сумму 2 триллиона рублей

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Санкт-Петербург, 3 июня. На Петербургском международном экономическом форуме были заключены 380 соглашений, общая сумма которых составила два триллиона рублей, заявил советник президента России Антон Кобяков.

Кобяков обратил внимание, что с каждым годом количество заключенных на ПМЭФ соглашений увеличивается.

«Были подписаны инвестиционные соглашения и меморандумы в количестве 386 на общую сумму около двух триллионов рублей», — констатировал советник президента России.

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном экономическом форуме имитировали первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный».