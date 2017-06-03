Путин рассчитывает на крупные проекты в Арктике с участием Франции и Китая

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Санкт-Петербург, 3 июня. Российский президент Владимир Путин рассчитывает на появление новых крупных проектов в Арктике с иностранным участием, а также на ускорение темпов реализации проекта «Ямал СПГ».

Сегодня в ходе церемонии присвоения имени бывшего главы Total Кристофа де Маржери российскому танкеру для проекта «Ямал-СПГ» глава государства Владимир Путин прокомментировал деловую активность в Арктике, в том числе в партнерстве с другими странами. «Конечно, рассчитываю, что в богатейшем Арктическом регионе будут запущены новые перспективные масштабные проекты, в том числе в сотрудничестве с нашими французскими, китайскими и вообще иностранными партнёрами», — сказал Путин.

По словам российского лидера, проект «Ямал СПГ» имеет значение не только для России, но и для всей мировой энергетики, поскольку благодаря ему будут освоены глобальные пространства Арктики и сформированы новые способы доставки углевородов.