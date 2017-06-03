Американские бизнесмены на ПМЭФ рассказали о модной в США игре «в Путина»

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Санкт-Петербург, 3 июня. Предприниматели и бизнесмены из Соединенных Штатов, которые приезжают в Россию, рассказывают, что в их стране стало очень модно говорить с русским акцентом, а мальчики во дворах «играют в Путина». Об этом в субботу сообщил советник главы российского государства, секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) Антон Кобяков.

По словам советника, американские бизнесмены сами рассказывают об этом тренде, отмечая, что многие дети во дворах «изображают Путина».

«Бизнесмены сами об этом рассказывают», — передает словам Кобякова Газета.Ru.

Кроме того, он сообщил о количестве гостей из США на форуме, который проходит в Северной столице. По подсчетам Кобякова, всего из Америки приехало более 560 человек, представляющих 140 фирм и компаний.