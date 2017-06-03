Путь в никуда: зачем киевские националисты блокируют железную дорогу на украинско-российской границе

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Накануне представители нескольких радикальных националистических группировок провели в Сумской области так называемую «предупредительную акцию» под лозунгом «Нет деньгам на крови!». Активисты «Правого сектора»* (деятельность организации запрещена в РФ), «Тризуба Степана Бандеры» (запрещена в РФ), а также полувоенизированных движений «Самооборона» и «Блокада Донбасса» перекрыли железнодорожные пути в районе станции Конотоп на российско-украинской границе и в ультимативной форме потребовали от правительства прекратить поставки на Украину угля и сжиженного газа из РФ и отказаться от регулярного пассажирского сообщения с Россией. Участники акции дали команде Владимира Гройсмана «неделю на размышление» — после истечения этого срока националисты планируют полностью блокировать конотопский вокзал. Эксперты говорят о возможном транспортном коллапсе в регионе и прогнозируют миллионные убытки. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Конотоп является крупнейшей узловой станцией, ежедневно пропускающей в Российскую Федерацию и обратно сотни грузовых и пассажирских поездов. В марте нынешнего года радикалы уже попытались дестабилизировать движение на конотопском участке «Укрзализныци», помешав транзиту из соседнего Брянска составов с лесом, щебнем и бензином. Предполагалось, что бывшие участники АТО начнут, наряду с пограничниками, проверять у пассажиров документы и выявлять «потенциальных сепаратистов». Обстановку удалось разрядить лишь после того, как представители действующей власти пообещали сократить количество товарняков из РФ и электричек, следующих непосредственно до государственной границы.

Ситуация повторилась. Вечером 2 июня около 20 «свидомых» расположились вдоль железнодорожных путей и, скандируя воинственные речевки, попытались «оказать психологические воздействие» на машинистов и проводников РЖД.

«Для нас Россия является страной-агрессором, и мы намерены прекратить с ней все торговые и общественные связи, — сказал корреспонденту ФАН активист «Самообороны», представившийся Петром. — Отныне ни килограмма угля, ни литра топлива из Московии на Украину не поступият — по крайней мере, через Конотоп. А в обозримом будущем ни один человек не будет пропущен через границу, которую в прямом смысле слова мы закроем на замок».

Любопытно, что полиция и спецслужбы в ход акции так и не вмешались, мотивируя свое равнодушное отношение к происходящему тем фактом, что ее участники пока не нанесли «какого-либо существенного урона» самой станции. Дескать, поезда действительно прибывали и отправлялись с небольшой задержкой, но криминального в этом ничего нет. «Под откос эшелоны никто не пускал», — издевательски заявил один из правоохранителей, отказавшийся назвать свою фамилию.

«А ведь до этого может дойти, — отметил в комментарии корреспонденту ФАН европейский наблюдатель Къяртан Селнес. — Лидеры националистов настроены достаточно решительно. Нет никаких гарантий, что их акция уже в течение ближайших нескольких дней не перейдет в принципиально иную фазу. Достаточно вспомнить, сколько на руках у бывших добровольцев привезенного из Донбасса оружия. Перекрытие магистралей — это путь в никуда».

Кстати, подобная блокада железнодорожных путей в самом Донбассе уже обернулась для Украины серьезными проблемами. В свое время «патриоты» перестали пропускать на украинскую территорию составы с антрацитом из Донецкой и Луганской областей: в итоге из-за нехватки топлива был остановлен ряд ТЭЦ и немногие оставшиеся после приватизации заводы.

«Донбасская блокада» сделала невозможным промышленный рост на Украине, — отмечает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Даже если ситуация будет улучшаться, мы все равно окажемся в минусе».

Впрочем, для организаторов «конотопских протестов» эти мнения — пустые звуки. Вошедшие в раж активисты строят поистине наполеоновские планы по уничтожению ряда отраслей российской экономики, включая экспорт товаров и пассажирские перевозки. Сейчас же активисты строят под Конотопом палаточный лагерь: надежды на то, что Гройсман согласится окончательно порвать с Россией, у националистов нет.

* Организация запрещена на территории РФ.