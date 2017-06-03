Чемпионат мира по футболу «подвинет» ПМЭФ в 2018 году

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Санкт-Петербург, 3 июня. Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет проходить не в июне, а в мае 2018 года. Это связано с проведением Чемпионата мира по футболу, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам ПМЭФ-2017.

Традиционно Петербургский международный экономический форум проводится в июне. Организаторам пришлось отступить от этого правила только однажды — в 2014 году: тогда форум проходил 22-24 мая.

«Датами в 2018 году следующего Петербургского форума обозначены 24, 25, 26 мая. Выбор более ранних дат форума связан с проведением в нашей стране чемпионата мира по футболу», — сообщил Кобяков.

Советник президента пообещал присутствующим на конференции, что мероприятие будет проведено на достойном уровне. Также он пригласил всех приезжать в Россию на каникулы, чтобы посмотреть российские города, пообщаться с людьми и увидеть, насколько гостеприимна Россия.