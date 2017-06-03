Сирия: армия Асада уничтожила 1,2 тыс. боевиков ИГ на востоке Алеппо с конца мая

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Алеппо, 3 июня. Правительственная армия Башара Асада с 29 мая уничтожила 1,2 тысячи террористов экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) на востоке провинции Алеппо. Об этом в субботу сообщил военный источник в армии САР.

По его словам, армия САР, начиная с конца мая и по сегодняшний день включительно смогла освободить 22 деревни на востоке провинции Алеппо, а также уничтожила 1,2 тыс. боевиков ИГ*, свыше сотни единиц техники террористов.

Отмечается, что среди ликвидированных был ливийский главарь боевого отряда ИГИЛ* «Абу Хазифа Аль-Либи».

* Организация запрещена на территории РФ.