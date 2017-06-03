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Весь мир
Число жертв взрыва на кладбище Кабула увеличилось до 18 человек

Число жертв взрыва на кладбище Кабула увеличилось до 18 человек

15:42  3 Июня 2017
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Число жертв взрыва на кладбище Кабула увеличилось до 18 человек

Кабул, 3 июня. Число жертв от взрыва на кладбище в Кабуле увеличилось до 18 человек, сообщили источники в Афганистане.

На кладбище в Кабуле при похоронах одного из погибших во время протестов, произошедших в столице Афганистана накануне, прогремели три взрыва, передают местные СМИ.

По последней информации, количество жертв во время трагедии на кладбище Кабула увеличилось с 12 до 18 человек.

Кроме того, по некоторым данным, члены запрещенного в России движения «Талибан» заявили о своей непричастности к этим взрывам.

Ранее сообщалось, что во время взрыва в Кабуле пострадали 20 человек. 

 

Катерина Тимошенская
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