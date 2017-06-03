Порошенко заманивает абитуриентов из Крыма новыми законами
Киев, 3 июня. Украинский глава Петр Порошенко подписал закон о специальных возможностях для получения высшего образования в украинских вузах абитуриентам из Крыма. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Порошенко.
Отмечается, что закон о возможности получения высшего образования в украинских вузах абитуриентам из российского Крыма утвержден Радой в середине прошлого месяца.
Главной задачей закона является формирование дополнительных возможностей молодым людям российского полуострова для обучения в вузах, расположенных в Запорожской, Николаевской, а также Одесской и Херсонской областях по итогам вступительных экзаменов.
Согласно закону для вступления в украинские вузы в указанных областях установлены квоты, доля которых составляет 1000 мест госзаказа.
Підписав Закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України pic.twitter.com/mIa2GTUQIH— Петро Порошенко (@poroshenko) June 3, 2017