Порошенко «заманивает» абитуриентов из Крыма новыми законами

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Киев, 3 июня. Украинский глава Петр Порошенко подписал закон о специальных возможностях для получения высшего образования в украинских вузах абитуриентам из Крыма. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Порошенко.

Отмечается, что закон о возможности получения высшего образования в украинских вузах абитуриентам из российского Крыма утвержден Радой в середине прошлого месяца.

Главной задачей закона является формирование дополнительных возможностей молодым людям российского полуострова для обучения в вузах, расположенных в Запорожской, Николаевской, а также Одесской и Херсонской областях по итогам вступительных экзаменов.

Согласно закону для вступления в украинские вузы в указанных областях установлены квоты, доля которых составляет 1000 мест госзаказа.