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Украина
Порошенко заманивает абитуриентов из Крыма новыми законами

Порошенко заманивает абитуриентов из Крыма новыми законами

17:36  3 Июня 2017
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Порошенко «заманивает» абитуриентов из Крыма новыми законами

Киев, 3 июня. Украинский глава Петр Порошенко подписал закон о специальных возможностях для получения высшего образования в украинских вузах абитуриентам из Крыма. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Порошенко.

Отмечается, что закон о возможности получения высшего образования в украинских вузах абитуриентам из российского Крыма утвержден Радой в середине прошлого месяца.

Главной задачей закона является формирование дополнительных возможностей молодым людям российского полуострова для обучения в вузах, расположенных в Запорожской, Николаевской, а также Одесской и Херсонской областях по итогам вступительных экзаменов. 

Согласно закону для вступления в украинские вузы в указанных областях установлены квоты, доля которых составляет 1000 мест госзаказа. 

 

#петр порошенко #украина #крым #вуз
Дана Балан
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