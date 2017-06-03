СМИ унали, сколько денег выделят на модернизацию «Адмирал Кузнецов»

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Москва, 3 июня. Москва, 3 июня. Ремонт и модернизация крейсера «Адмирал Кузнецов» обойдется в 50 млрд рублей, сообщил осведомленный источник.

Крейсер-авианосец Северного флота «Адмирал Кузнецов» будет модернизирован, на это планируется выделить до 50 млрд рублей. По словам осведомленного источника, это небольшая сумма для подобного судна, поскольку однотипный «Викрамадитья» ВМС Индии был отремонтировал и модернизирован ну сумму в $2,3 млрд.

Известно, что на будущей неделе профильные ведомства проработают дорожную карту по «Адмиралу Кузнецову», пишет «Интерфакс». Ранее говорилось о замене четырех котлов энергетической установки, два из которых изготовил Балтийский завод. Авиационный навигационный комплекс также будет обновлен современным оборудованием.