ЛНР раскрыла крупную сеть поставок наркотиков с Украины

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Луганск, 3 июня. Правоохранительные органы ЛНР в ходе спецоперации раскрыли сеть поставок наркотиков, ввозимых с Украины при содействии СБУ, заявил глава МВД республики Игорь Корнет.

СБУ содействует поставкам наркотических веществ в ЛНР, а также вербует наркодилеров. Об этом рассказал глава МВД республики Игорь Корнет. По словам руководителя силового ведомства ЛНР, власти Украины ведут планомерную войну с республикой путем «наркотизации населения, молодежи».

Корнет подчеркнул, что поставки наркотиков в республику носят системный характер. Накануне задержанные украинские диверсанты из спецназа главного управления разведки Украины дали показания, согласно которым они неоднократно выполняли задачи по вербовке продавцов наркотиков.