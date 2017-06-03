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Новороссия
ЛНР раскрыла крупную сеть поставок наркотиков с Украины

ЛНР раскрыла крупную сеть поставок наркотиков с Украины

15:30  3 Июня 2017
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ЛНР раскрыла крупную сеть поставок наркотиков с Украины

Луганск, 3 июня. Правоохранительные органы ЛНР в ходе спецоперации раскрыли сеть поставок наркотиков, ввозимых с Украины при содействии СБУ, заявил глава МВД республики Игорь Корнет.

СБУ содействует поставкам наркотических веществ в ЛНР, а также вербует наркодилеров. Об этом рассказал глава МВД республики Игорь Корнет. По словам руководителя силового ведомства ЛНР, власти Украины ведут планомерную войну с республикой путем «наркотизации населения, молодежи».

ЛНР раскрыла крупную сеть поставок наркотиков с Украины

Корнет подчеркнул, что поставки наркотиков в республику носят системный характер. Накануне задержанные украинские диверсанты из спецназа главного управления разведки Украины дали показания, согласно которым они неоднократно выполняли задачи по вербовке продавцов наркотиков.

Ирина Селезнева
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