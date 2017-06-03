ВСУ выпустили по территории ЛНР 134 боеприпаса за сутки
Луганск, 3 июня. Украинские силовики за сутки выпустили по территории Луганской народной республики 134 боеприпаса, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
«Всего по территории республики было выпущено 134 мины и гранаты», — констатировал Марочко.
Разведчики ЛНР обнаружили минометных расчет ВСУ в районе Катериновки, который, предположительно, необходим для совершения провокационных действий. Также было выявлено местонахождение БМП для огневого прикрытия расчета.
Ранее власти ДНР назвали варварством обстрел ВСУ во время акции памяти 1 июня.