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Новороссия
ВСУ выпустили по территории ЛНР 134 боеприпаса за сутки

ВСУ выпустили по территории ЛНР 134 боеприпаса за сутки

15:23  3 Июня 2017  /обновлено: 15:23  03 Июня 2017
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ВСУ выпустили по территории ЛНР 134 боеприпаса за сутки

Луганск, 3 июня. Украинские силовики за сутки выпустили по территории Луганской народной республики 134 боеприпаса, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

 

«Всего по территории республики было выпущено 134 мины и гранаты», — констатировал Марочко.

Разведчики ЛНР обнаружили минометных расчет ВСУ в районе Катериновки, который, предположительно, необходим для совершения провокационных действий. Также было выявлено местонахождение БМП для огневого прикрытия расчета.

ВСУ выпустили по территории ЛНР 134 боеприпаса за сутки

Ранее власти ДНР назвали варварством обстрел ВСУ во время акции памяти 1 июня.

#марочко
Катерина Тимошенская
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