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Новороссия
Донбасс: 20 солдат ВСУ отравились из-за нехватки питьевой воды

Донбасс: 20 солдат ВСУ отравились из-за нехватки питьевой воды

15:10  3 Июня 2017
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Донбасс: 20 бойцов ВСУ попали в больницу под Луганском после отравления водой

Луганск, 3 июня. Порядка 20 военных Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки попали в медицинское учреждение в Лисичанске с желудочно-кишечными инфекциями из-за недостачи питьевой воды в подразделениях ВСУ. Об этом в субботу рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко. 

По его словам, в подразделениях украинской армии, которая дислоцируется в зоне так называемой АТО, с приходом лета начались проблемы с обеспечением питьевой водой, а также продуктами.

По разведданным ЛНР, ситуация с водой в 93-й бригаде ВСУ стала крайне острой. Киевские военные испытывают нехватку с питьевой водой. Солдаты вынуждены пить техническую воду, которая не годится для питья.

Из-за этого зафиксированы частые случаи пищевых отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта, добавил Марочко, отметив, что только за последние сутки в больницу поступило 20 пациентов с острыми заболеваниями. 

Ранее стало известно, что ВСУ за минувшие сутки семь раз обстреляли населенные пункты ЛНР. 

#всу #киев #донбасс #лнр #марочко #луганск
Дана Балан
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