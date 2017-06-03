Путин назвал проект «Кристоф де Маржери» вкладом в развитие мировой энергетики

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Порт Бронка (Ленинградская область), 3 июня. Танкер «Кристоф де Маржери» является вкладом в развитие мировой энергетики, заявил российский лидер Владимир Путин во время церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза.

Флагманом в линейке танкеров-газовозов стал «Кристоф де Марджери», корабли предназначены для проекта «Ямал СПГ». Сегодня на церемонии имянаречения нового танкера глава государства Владимир Путин сказал, что судно «будет носить имя французского предпринимателя, настоящего большого друга нашей страны».

Президент также отметил, что Кристоф де Марджери обладал стратегическим видением и оказал поддержку реализации ряда проектов в энергосфере. Российский лидер назвал реализацию проекта танкера большим вкладом в развитие мировой энергетики.