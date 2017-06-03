Роскомнадзор запретил Божене Рынской материться

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Москва, 3 июня. Скандально известная острая на язык светская львица Божена Рынска больше не сможет безнаказанно давать волю эмоциям и публиковать в Сети нецензурные высказывания.

Это ей запрещает закон. Ее аккаунт в Facebook внесен в реестр Роскомнадзора, куда попадают Интернет-страницы с посещаемостью свыше 3 тысяч человек в сутки.

Это значит, что Рынска теперь не просто рядовой пользователь, а настоящий блогер со своими правами, а главное — обязанностями, такими же, какие распространяются на СМИ. Ей запрещено употреблять мат в сообщениях, а также сообщать недостоверную информацию, пишет «360° Подмосковье».