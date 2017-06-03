Власти ДНР назвали варварством обстрел ВСУ во время акции памяти 1 июня

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Донецк, 3 июня. Киев показал полную неготовность к мирному урегулированию конфликта в Донбассе, когда ВСУ открыли огонь по горящим фонарикам в небе Донецка во время акции памяти погибших в Донбассе, заявил глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский.

Жуковский обратил внимание,что обстрел во время акции памяти погибших — циничный варварский жест ВСУ.

«Из-за войны не должны погибать люди, тем более дети, — пояснил он. — Акцией мы показали всему миру, что в Донбассе живут дети и что ради детей стоит прекратить кровопролитную братоубийственную войну».

Жуковский констатировал, что акцией жители ДНР хотели показать, что хотят мира.

«К сожалению, мы увидели, что украинская сторона, увы, не готова», — заключил руководитель райадминистрации.

Ранее в Верховной раде заявили, что Донбасс восстановят за счет Евросоюза.