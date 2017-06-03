Названы сроки запуска первой линии Второго кольца метро Москвы

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Москва, 3 июня. Участок Третьего пересадочного контура (ТПК) от «Делового центра» до «Петровского парка» столичной подземки запустят к осени 2017 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по строительству Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил, что участок ТПК, или, как его еще называют, Второго кольца, от «Делового центра» до «Петровского парка» находится в высокой степени готовности и «поедет в III квартале этого года, к осени, сомнений в этом нет».

На данном участке работают 4,4 тыс. специалистов, планируется увеличить штат еще на 1 тыс. человек. Работы идут в круглосуточном режиме. Станция «Петровский парк» находится в очень высокой степени готовности: проведены отделочные работы, остается расстановка мебели и подводка электрооборудования.