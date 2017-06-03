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Происшествия
Вооруженные топором грабители отобрали у жителя Москвы иномарку

Вооруженные топором грабители отобрали у жителя Москвы иномарку

19:00  3 Июня 2017
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Грабители

Москва, 3 июня. Неизвестные угнали Toyota Avensis с 100 тысяч рублей и дорогим смартфоном, угрожая владельцу авто топором, сообщили в правоохранительных органах Москвы.

В угнанной Toyota Avensis находились 100 тысяч рублей и iPhone, однако хозяин машины не обнаружил денег и ценностей в брошенной грабителями машине. Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Известно, что владельцу иномарки угонщики угрожали расправой с топором, инцидент произошел 1 июня. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о вооруженном разбое, проводится проверка, передает «Подмосковье 360»

Ирина Селезнева
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