Вооруженные топором грабители отобрали у жителя Москвы иномарку

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Москва, 3 июня. Неизвестные угнали Toyota Avensis с 100 тысяч рублей и дорогим смартфоном, угрожая владельцу авто топором, сообщили в правоохранительных органах Москвы.

В угнанной Toyota Avensis находились 100 тысяч рублей и iPhone, однако хозяин машины не обнаружил денег и ценностей в брошенной грабителями машине. Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Известно, что владельцу иномарки угонщики угрожали расправой с топором, инцидент произошел 1 июня. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о вооруженном разбое, проводится проверка, передает «Подмосковье 360»