Сирия новости 3 июня 16.30: САА почти окружила Маскану, курды заняли крупный форпост ИГ к западу от Ракки

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Сирия, 3 июня. Бойцы SDF**** вытесняют остатки отрядов ИГ* из города Аль-Мансура в западных предместьях Ракки. Сирийские военные заняли еще один населенный пункт и часть горного района на востоке провинции Алеппо. ИГ потеряло десятки террористов в ходе столкновений с армией САР в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с отрядами «Джейш Аль-Ислам»***** на окраине города Ар-Рейхан в Восточной Гуте; освободила от ИГ поселение Смума к юго-востоку от Масканы и часть района высот Тувайхина на востоке от трассы Ханассер – Итрия.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло 70 боевиков в ходе противостояния с армией САР в окрестностях Дейр эз-Зора; ведет перестрелки с курдскими отрядами в районах дамбы Баас Азади и населенного пункта Хинда на западе от города Ракка.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась артиллерийским обстрелам со стороны САА на окраинах городов Аль-Латамина и Кафр Зета на севере провинции Хама.

Курды: теснят остатки отрядов боевиков ИГ в южных окрестностях города Аль-Мансура к западу от Ракки.

Провинция Дамаск

На окраине населенного пункта Ар-Рейхан в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска возобновились столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами группировки «Джейш Аль-Ислам», сообщается на странице радикалов в сети Twitter (@Islamarmy_eng3). Стороны ведут обстрелы укрепрайонов друг друга преимущественно из стрелкового оружия и минометов среднего калибра. Сведений о потерях на данный момент не поступало. Несмотря на действия режима тишины на территории Восточной Гуты, исламистские формирования продолжают открывать огонь по позициям армии САР, тем самым нарушая условия принятого 4 мая в Астане меморандума. Кроме того, в этом районе регулярно отмечаются междоусобные бои группировок «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и «Джейш Аль-Ислам».

Провинция Алеппо

Правительственные войска САР достигли новых успехов в зачистке территорий от ИГИЛ на востоке провинции Алеппо. Как передает на своей странице в Twitter (@watanisy) военный источник, сирийские военные освободили населенный пункт Смума, расположенный на юго-востоке от Масканы вблизи шоссе Алеппо – Ракка. Напомним, главенствующая роль в наступлении на этом направлении отведена элитному спецподразделению «Тигры». Части армии САР двигаются к правому берегу Евфрата, рассчитывая полностью заблокировать город Маскана.

Подразделения САА, которые наступают по направлению к Маскане со стороны Ханассера, тем временем также добились определенного успеха. В ходе последней серии атак военнослужащие установили контроль над северо-восточной и центральной частью горного района Тувайхина к востоку от трассы Ханассер – Итрия, передает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. В рамках освободительной операции в этом регионе командование армии САР планирует отбросить отряды террористов ИГ как можно дальше от стратегической артерии «дорога жизни».

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации сирийского источника в соцсети Twitter (@amjadalagha2), в ходе недавнего противостояния между силами правительственных войск и «Исламского государства»* в окрестностях Дейр эз-Зора были ликвидированы около 70 боевиков террористической группировки. Ранее сообщалось, что подразделения САА отразили мощную атаку боевиков в западном районе Аль-Панорама.

Административный центр примерно пополам делят между собой военнослужащие армии САР и террористы ИГИЛ. Столкновения в районе города отмечаются почти ежедневно. При этом явного преимущества на данный момент не имеет ни одна из сторон.

Провинция Ракка

Бойцы Сирийской демократической армии (SDF) почти полностью зачистили город Аль-Мансура на западе от Ракки от террористов «Исламского государства». Под их контроль перешло уже больше 90% территории населенного пункта. Как передает британский источник в соцсети Twitter (@Baco_UK), ожесточенные бои на данный момент продолжаются в двух последних южных районах, пока остающихся в оккупации боевиков. Аль-Мансура является одним из наиболее крупных населенных пунктов в западных предместьях города Ракка, неофициальной столицы «исламского халифата». Поддержку с воздуха курдам оказывают ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Тем не менее, как передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе тяжелых боев за контроль над городом Аль-Мансура обе стороны потеряли десятки бойцов ранеными и убитыми. Отмечается также, что под контролем «Исламского государства» в этом районе остается лишь соседний населенный пункт Хинда к западу от Аль-Мансуры на шоссе Алеппо – Ракка. Вблизи этого поселения сейчас также идут столкновения.

Кроме того, фиксируются интенсивные перестрелки в районе дамбы Баас Азади в западных окрестностях недавно захваченного курдами населенного пункта Аль-Хамам, также находящегося вблизи магистрали между городами Ат-Табка и Ракка, передает местный источник на странице в Twitter (@melisaraimmo). Террористы ИГ в этом районе находятся в кольце блокады курдских отрядов SDF и YPG.

Провинция Хама

На линии соприкосновения между сирийскими войсками и отрядами исламистских организаций в северной части провинции Хама вновь неспокойно. Согласно информации новостного агентства Arabi21, связанного с боевиками вооруженной оппозиции, военнослужащие САА открыли огонь по опорным пунктам радикалов в окрестностях оккупированных городов Кафр Зета и Аль-Латамина из крупнокалиберных артиллерийских орудий. При этом сведений о потерях в рядах боевиков источник не приводит.

Север провинции входит в одну из зон деэскалации, которая охватывает, в частности, всю территорию соседней провинции Идлиб. Однако отряды исламистов в нарушение режима прекращения огня регулярно ведут обстрелы укрепрайонов сирийской армии в этом регионе, рассчитывая вернуть утраченные этой весной позиции. Подразделения САА, и в том числе спецотряды «Тигры», вели полномасштабную операцию на этом направлении, освободив в короткий срок ряд стратегических населенных пунктов.

Ирак

Иракские военнослужащие и бойцы шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» ликвидировали четыре «джихад-мобиля» и три заминированных мотоцикла со смертниками ИГИЛ за рулем в районе Занджили на северо-западе Мосула, сообщает информагентство Al Sumaria News. На данный момент правительственные силы Ирака освободили около половины территорий данного района, где по-прежнему сохраняются очаги сопротивления «Исламского государства». Террористы участили атаки смертников, рассчитывая прорвать окружение. Несмотря на то, что под контролем террористической организации остается всего около 2% города, боевики не оставляют попыток удержать свои позиции в Мосуле, который ранее был самой крупной цитаделью ИГ в стране.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)