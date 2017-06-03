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Новости Сирии
Сирия: курды сообщили, что штурм Ракки начнется через несколько дней

Сирия: курды сообщили, что штурм Ракки начнется через несколько дней

14:32  3 Июня 2017  /обновлено: 15:31  03 Июня 2017
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Сирия: курды сообщили, что штурм Ракки начнется через несколько дней

Бейрут, 3 июня. Операция сирийских сил при поддержке коалиции во главе с США по захвату Ракки начнется в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь курдских отрядов самообороны YPG Наури Махмуд (Nouri Mahmoud). 

Наступление ведут Демократические силы Сирии (SDF), которым оказывает поддержку коалиция во главе с США. 

«Войска достигли пригородов, и основная часть операции начнется в течение ближайших нескольких дней», — сообщил Махмуд Reuters. 

#курды #ракка
Владимир Багров
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