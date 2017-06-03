Сирия: курды сообщили, что штурм Ракки начнется через несколько дней
В Избранное
Бейрут, 3 июня. Операция сирийских сил при поддержке коалиции во главе с США по захвату Ракки начнется в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь курдских отрядов самообороны YPG Наури Махмуд (Nouri Mahmoud).
Наступление ведут Демократические силы Сирии (SDF), которым оказывает поддержку коалиция во главе с США.
«Войска достигли пригородов, и основная часть операции начнется в течение ближайших нескольких дней», — сообщил Махмуд Reuters.
Комментарии