Сирия: курды сообщили, что штурм Ракки начнется через несколько дней

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Бейрут, 3 июня. Операция сирийских сил при поддержке коалиции во главе с США по захвату Ракки начнется в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь курдских отрядов самообороны YPG Наури Махмуд (Nouri Mahmoud).

Наступление ведут Демократические силы Сирии (SDF), которым оказывает поддержку коалиция во главе с США.