Пассажиры «Внуково» увидели, как Навальный с семьей покидает Россию

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Москва, 3 июня. Российский блогер Алексей Навальный в субботу утром уехал из России на очередной зарубежный курорт. По некоторым данным, он отправился во Францию.

Навального заметили в московском аэропорту «Внуково» — он вместе с женой проходили к стойке регистрации.

Напомним, что совсем недавно блогер был в Барселоне. Тогда она рассказывал, что поездка в Испанию ему понадобилась для прохождения лечения в клинике после того, как на одной из несанкционированных акций ему в лицо брызнули зеленкой.

Отметим, 4 июня у Навального день рождения, поэтому, скорее всего, блогер решил сделать себе подарок, пишет Life.ru.

Однако Навальный на своих страницах в социальных сетях не стал рассказывать о предстоящей поездке.

Напомним, в конце мая Люблинский суд столицы удовлетворил иск предпринимателя Алишера Усманова к блогеру о защите чести и достоинства. Согласно решению суда, Навальный за 10 дней обязан удалить с нескольких сайтов посты и видео, а также написать опровержения, утвержденные судом.