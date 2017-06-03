Первый запуск мини-копии «Союза-2.1а» устроили для гостей ПМЭФ

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Санкт-Петербург, 3 июня. На Петербургском международном экономическом форуме имитировали первый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Роскосмос установил на своем стенде на ПМЭФ мини-космодром с элементами пусковой установки и пультом управления. За «пуском» мини-копии ракеты «Союз-2.1а» с восторгом наблюдали зрители, подбадривая модель ракеты, когда что-то шло не так.

«Давай, родная!» — кричали гости ПМЭФ ракете.

В воздух модель, конечно, не поднялась, но ее обволакивал дым в знак успешного старта.

«Как в жизни», — пошутили наблюдатели, когда оператору пришлось вмешаться и рукой поправить механизм модели.

Напомним, 27 апреля 2016 года первый старт ракеты был прерван автоматикой за полторы минуты до старта. Автоматика выявила сбой в одном из приборов системы управления носителя, отвечающей за включение и выключение двигателей, отделение ступеней, направление полета.

Ранее стало известно, что первый запуск пилотируемого космического корабля «Федерация» будет произведен не с космодрома «Восточный».