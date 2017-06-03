ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

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Бейрут, 3 июня. ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли несколько ударов по террористам «Исламского государства»* в пустынных районах на востоке Сирии. Об этом сообщает almasdarnews.

Уточняется, что удару подверглись позиции террористов в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор.

Вылетевшие с авиабазы «Шайрат» в восточном Хомсе сирийские и российские самолеты начали день с ударов по позициям террористов ИГ* («Исламское государство», ИГИЛ*, ДАИШ, запрещенная в России террористическая организация) вдоль дороги на город Ас-Сухнах. За этим последовало не менее шести ударов по позициям боевиков в непосредственной близости от города.

В то же время другая российско-сирийская воздушная группировка наносит удар по террористам на востоке Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.