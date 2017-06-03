Спецназ ФСБ штурмовал санаторий Ялты на тактических учениях в Крыму

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Симферополь, 3 июня. Тактические учения ФСБ РФ прошли на ЮБК в одном из санаторно-курортных комплексов Ялты, сообщили в региональном управлении ведомства.

В Крыму состоялись двухдневные тактические учения ФСБ России, в ходе которых были отработаны алгоритмы взаимодействия специальных и военно-медицинских подразделений спецслужбы в условиях ЧС. Спецназ ФСБ продемонстрировал навыки десантирования групп боевых пловцов на воду, был организован штурм захваченного условными террористами здания, отработаны навыки оказания медпомощи в ходе боевой операции.

Известно, что за учениями наблюдало руководство ФСБ, представители крымского управления ведомства и Минобороны, медики и республиканские органы исполнительной власти. Сотрудники ФСБ показали высокую готовность к ликвидации террористической угрозы.