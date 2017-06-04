Армия Сирии за сутки взяла под контроль 1,4 тыс. квадратных километров

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Дамаск, 4 июня. Правительственная армия Сирии и ее союзники за последние сутки отбили от боевиков 1,4 тыс. квадратных километров территорий в пустыне Бадия, к востоку от Пальмиры. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Собеседник агентства сообщил, что сирийские военнослужащие уничтожили и ранили большое количество террористов "Исламского государства*" (организация запрещена в РФ). Кроме того, были ликвидированы оружия и снаряжение боевиков.

Добавим, ранее almasdarnews сообщал о нанесении ВКС РФ и ВВС Сирии нескольких ударов по боевикам ИГИЛ* в пустынных районах на востоке Сирии. Удару подверглись позиции террористов в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.