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Новости Сирии
Армия Сирии за сутки взяла под контроль 1,4 тыс. квадратных километров

Армия Сирии за сутки взяла под контроль 1,4 тыс. квадратных километров

1:31  4 Июня 2017
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Армия Сирии за сутки взяла под контроль 1,4 тыс. квадратных километров

Дамаск, 4 июня. Правительственная армия Сирии и ее союзники за последние сутки отбили от боевиков 1,4 тыс. квадратных километров территорий в пустыне Бадия, к востоку от Пальмиры. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Собеседник агентства сообщил, что сирийские военнослужащие уничтожили и ранили большое количество террористов "Исламского государства*" (организация запрещена в РФ). Кроме того, были ликвидированы оружия и снаряжение боевиков. 

Армия Сирии за сутки взяла под контроль 1,4 тыс. квадратных километров

Добавим, ранее almasdarnews сообщал о нанесении ВКС РФ и ВВС Сирии нескольких ударов по боевикам ИГИЛ* в пустынных районах на востоке Сирии. Удару подверглись позиции террористов в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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