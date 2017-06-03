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Общество
«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про попугая Кешу

«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про попугая Кешу

14:39  3 Июня 2017  /обновлено: 15:27  03 Июня 2017
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"Союзмультфильм" обещает выпустить продолжение популярных советских мультиков

Санкт-Петербург, 3 июня. «Союзмультфильм» собирается реанимировать популярных и любимых многими героев. Председатель правления киностудии Юлиана Слащева в ходе международного экономического форума, который сегодня завершает работу в Петербурге, рассказала о планах компании. Во-первых, уже в следующем году попугай Кеша отправится на Таити, хотя, как известно, «нас и здесь неплохо кормят».

«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про попугая Кешу

А в 2020 году его поклонников ждет настоящий сюрприз — полнометражный фильм о приключениях забавного попугая.

Есть надежда и на возвращение Карлсона. Слащева говорит, что к этому вопросу студия обязательно вернется, но сначала нужно решить проблему с авторскими правами.

#слащева
Алексей Громов
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